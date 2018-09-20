2018-09-20T13:11:01+03:00
В мире

The National Interest: ВВС США не соответствуют требованиям конфликтов будущего

По данным портала, американские ВВС перегружены задачами и испытывают технические проблемы и дефицит подготовленных сотрудников
Екатерина БОЛГОВА
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В США рассказали о серьезных проблемах в американских ВВСВ США рассказали о серьезных проблемах в американских ВВСФото: REUTERS
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Портал The National Interest написал, что ВВС США не соответствуют требованиям вероятных конфликтов будущего. Это связано с тем, что американская авиация перегружена задачами, а также испытывает технические проблемы и дефицит подготовленных сотрудников.

Как сообщает издание со ссылкой на исследования центра RAND и Счетной палаты США, создается "мрачная картина" положения дел в американских ВВС. Эксперты изучили возможности авиации США в четырех вероятных конфликтах, среди которая новая холодная война с РФ или КНР, масштабный и небольшой региональный конфликт, кампании по принуждению к миру и борьба по борьбе с повстанцами.

Согласно докладу RAND, фактически ни в одном из возможных сценариев американская авиация не достигла полного успеха. Например, в случае крупного регионального конфликта процент удачных авиационных атак составит только 62%.

По мнению специалистов, такая ситуация связана с проблемами в техническом обслуживании авиации и дефицитом персонала.

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