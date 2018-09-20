Пауки опутали греческий город паутиной

СЕГОДНЯ 17:27 2018-09-20T17:27:59+03:00

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Жители греческого города Аитолико стали свидетелями удивительного природного явления. Крошечные пауки захватили побережье и оплели его паутиной

Жители и туристы фотографируют захватывающие виды и делятся ими в соцсетях. Паутина везде: на домах, на деревьях, на полях.

Ученые объясняют это явление просто. Среди пауков произошел популяционный взрыв и так насекомые перемещаются на большие расстояния.

Подобные явления происходят на территории Греции не впервые. Особенно активно пауки заплетают все паутиной в конце лета и начале осени.

- Эти сети плетут пауки-тетрагнатиды. В этот раз они пытаются распространиться по территории. Погодные условия были благоприятные и пауки активно размножались. Популяционный взрыв толкает их на то, что нужно искать подходящие для жизни места, происходит миграция, - цитирует телеканал «360» доцента кафедры молекулярной биологии и генетики Университета Фракии Марии Хатзаки.

Жителей призвали не паниковать. Пауки очень маленького размера и не могут нанести вред человеку.