Пауки опутали греческий город паутиной
Жители греческого города Аитолико стали свидетелями удивительного природного явления. Крошечные пауки захватили побережье и оплели его паутиной
Жители и туристы фотографируют захватывающие виды и делятся ими в соцсетях. Паутина везде: на домах, на деревьях, на полях.
Ученые объясняют это явление просто. Среди пауков произошел популяционный взрыв и так насекомые перемещаются на большие расстояния.
Подобные явления происходят на территории Греции не впервые. Особенно активно пауки заплетают все паутиной в конце лета и начале осени.
- Эти сети плетут пауки-тетрагнатиды. В этот раз они пытаются распространиться по территории. Погодные условия были благоприятные и пауки активно размножались. Популяционный взрыв толкает их на то, что нужно искать подходящие для жизни места, происходит миграция, - цитирует телеканал «360» доцента кафедры молекулярной биологии и генетики Университета Фракии Марии Хатзаки.
Жителей призвали не паниковать. Пауки очень маленького размера и не могут нанести вред человеку.