РФ и Китай договорились о начале разработки Ключевского золоторудного месторождения

СЕГОДНЯ 08:44 2018-09-21T08:44:08+03:00

Инвестиции со стороны КНР должны составить около $420 млн Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инвестиции со стороны КНР должны составить около $420 млн

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В пятницу, 21 сентября, состоялось заседание российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности.

В рамках этой встречи АО «Рудник "Западная-Ключи"» и китайская China National Gold Group Corporation (CNGC) подписали документы, позволяющие начать разработку Ключевского золоторудного месторождения. Согласно достигнутым договоренностям, инвестиции со стороны Китая должны составить около 420 миллионов долларов.

Кстати, еще 65 миллионов долларов в проект вложит индийская SUN Group.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, реализация проекта разработки Ключевского месторождения «придаст мощный импульс развитию экономики Забайкальского края», а совокупная добыча драгоценного металла в регионе к 2020 году должна увеличиться на 40%, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru,еще в октябре прошлого года российское правительство одобрило соглашение о сотрудничестве с Пекином в разработке Ключевского месторождения. В частности, документ предусматривал производство драгоценных металлов на территории нашей страны.