Порошенко подал в суд на Би-би-си за клевету

СЕГОДНЯ 11:38 2018-09-21T11:38:51+03:00

Британская телерадиокорпорация в мае сообщила, что президент Украины заплатил около 400 тысяч долларов за встречу с американским лидером Дональдом Трампом

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Президент Украины Петр Порошенко подал иск в британский суд на телерадиокорпорацию Би-би-си за клевету.

Напомним, в мае 2018 года Би-би-си со ссылкой на источники сообщила, что Порошенко заплатил около 400 тысяч долларов за встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Отмечалось, что деньги были получены адвокатом президента США Майклом Коэном через посредников, действующих от имени Порошенко.

Кроме того, как сообщала телерадиокорпорация, украинский президент намерен установить неофициальный канал информации с Трампом и ему необходимо было "провести нечто, похожее на переговоры". Сюжет был в эфире новостей телеканала BBC One 23 мая, текстовая версия опубликована на сайте.

Как сообщает газета Daily Telegraph, Порошенко подал иск в британский суд, опровергая эти обвинения. По мнению адвокатов, этот материал "серьезно повредил" репутации украинского президента и "вызывала беспокойство и замешательство". Подчеркивается, что у СМИ нет доказательств проведения платежей или организации переговоров.

Представители Би-би-си отказались комментировать сообщения.