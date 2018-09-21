Петр Порошенко лишился звания почетного гражданина Вероны

СЕГОДНЯ 12:54 2018-09-21T12:58:30+03:00

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Петра Порошенко лишили звания почетного гражданина итальянской Вероны. Решение местных властей озвучил член городского совета Вито Коменчини, подчеркнув, что оно вступает в силу немедленно.

Даже заслуги украинского президента перед Италией не помогли. Звание почетного гражданина Петру Порошенко было присвоено несколько лет назад, после того как на Украине были найдены похищенные из Италии шедевры живописи. Официальный Киев принял решение передать 17 полотен в музей Кастельвеккьо. Общая стоимость картин оценивалась экспертами в 20 миллионов евро, а среди картин были полотна, принадлежащие кисти Рубенса, Тинторетто, Пизанелло, Карото, Мантеньи.

В качестве благодарности мэр Вероны Флавио Този предложил наградить Порошенко почетным званием, но жители отнеслись к инициативе негативно. Основное недовольство вызывала ситуация на Донбассе, киевские власти обвиняли в войне с мирным населением.

- Лишение звания – это неожиданный поступок. Скорее всего, он политический. Сейчас идет противостояние между Европой и США, а еще Италии очень важны экономические отношения с Россией. В Риме не раз подчеркивали, что санкции против РФ приносят колоссальный вред их экономике. Лишение почетного гражданства Петра Порошенко — это такой символический, серьезный, осторожный шаг, который показывает, что Италия не поддерживает Соединенные Штаты. Если бы итальянцы руководствовались только ситуацией на Донбассе, они бы изначально не предлагали почетное гражданство Порошенко, - сказал в интервью ФАН член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.