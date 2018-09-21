2018-09-21T12:58:30+03:00
Политика

Петр Порошенко лишился звания почетного гражданина Вероны

Эксперт оценил данный поступок со стороны итальянский властей
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments3
Петр Порошенко лишился звания почетного гражданина ВероныПетр Порошенко лишился звания почетного гражданина ВероныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Петра Порошенко лишили звания почетного гражданина итальянской Вероны. Решение местных властей озвучил член городского совета Вито Коменчини, подчеркнув, что оно вступает в силу немедленно.

Даже заслуги украинского президента перед Италией не помогли. Звание почетного гражданина Петру Порошенко было присвоено несколько лет назад, после того как на Украине были найдены похищенные из Италии шедевры живописи. Официальный Киев принял решение передать 17 полотен в музей Кастельвеккьо. Общая стоимость картин оценивалась экспертами в 20 миллионов евро, а среди картин были полотна, принадлежащие кисти Рубенса, Тинторетто, Пизанелло, Карото, Мантеньи.

В качестве благодарности мэр Вероны Флавио Този предложил наградить Порошенко почетным званием, но жители отнеслись к инициативе негативно. Основное недовольство вызывала ситуация на Донбассе, киевские власти обвиняли в войне с мирным населением.

- Лишение звания – это неожиданный поступок. Скорее всего, он политический. Сейчас идет противостояние между Европой и США, а еще Италии очень важны экономические отношения с Россией. В Риме не раз подчеркивали, что санкции против РФ приносят колоссальный вред их экономике. Лишение почетного гражданства Петра Порошенко — это такой символический, серьезный, осторожный шаг, который показывает, что Италия не поддерживает Соединенные Штаты. Если бы итальянцы руководствовались только ситуацией на Донбассе, они бы изначально не предлагали почетное гражданство Порошенко, - сказал в интервью ФАН член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Топилин рассказал о сокращении списка запрещенных для женщин профессий
Лавров заявил о согласовании конкретных границ демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе
Стало известно, чем «божественные» «Тюльпаны» и «Пионы» напугали США
Польские власти готовы разместить американскую военную базу на востоке страны
В Нью-Йорке женщина с ножом напала на людей в круглосуточном детском саду
Лавров назвал новые санкции США проявлением нечистоплотной конкуренции
Третий дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
ФАС оштрафовала операторов "большой четверки" по делу о национальном роуминге
На юге Москве произошло массовое ДТП
22 человека погибли во время оползня на Филиппинах
Общественное движение "СтопХам" будет ликвидировано по решению суда
В США на свободу отпустили мужчину, отсидевшего 27 лет за чужое преступление
Умер экс-премьер Украины Виталий Масол
ФАС не одобрила предложение Минсельхоза ограничить госзакупки иностранных вин
Украина направила России ноту о расторжении договора о дружбе
В Греции жертвами лихорадки Западного Нила стали 27 человек
«Альтернатива алкоголю - спорт»: эксперт прокомментировал рост числа непьющих россиян
Модернизированный УАЗ «Патриот» начали собирать на Ульяновском автозаводе
МИД ФРГ приветствовал договоренности о демилитаризованной зоне в сирийском Идлибе
Хантсман: Россия и США ведут закулисную работу по Сирии
В Хакасии предложили разделить полномочия главы республики и председателя правительства
ЦБ аннулировал лицензии «Михайловского Промжилстройбанка» и «Гранд Инвест Банка»
Порошенко подал в суд на Би-би-си за клевету
В правительстве решили повысить МРОТ с 1 января 2019 года
Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Вьетнама