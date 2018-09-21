Топилин рассказал о сокращении списка запрещенных для женщин профессий

СЕГОДНЯ 14:55 2018-09-21T15:01:42+03:00

Минтруд уберет ограничения на работу в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, а также в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов спецтехники

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В ближайшее время Минтруд актуализирует перечень запрещенных для женщин профессий. Об этом заявил глава ведомства Максим Топилин в кулуарах Евразийского женского форума.

«Принятие актуализированного перечня работ расширит возможности женщин на трудоустройство и обеспечит справедливые условия труда. Соответствующий приказ будет подписан в ближайшее время», - подчеркнул министр.

В частности, речь идет о снятии ограничений на работу в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, а также в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов спецтехники.

По словам Топилина, в настоящее время Минтруд пересматривает весь перечень из 456 профессий, запрещенных для женщин. Также особое внимание будет уделено на снижение разницы в заработных платах мужчин и женщин — за последние 16 лет она уменьшилась на 8 процентных пунктов.

«Показатель гендерного разрыва в заработной плате сократился с 36,8% в 2001 году до 28,3% в 2017 году. Эту разницу необходимо продолжать сокращать», - резюмировал глава Минтруда.