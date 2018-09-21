В Китае заблокировали стриминговую платформу Twitch

СЕГОДНЯ 17:05 2018-09-21T17:05:16+03:00

Сайт стал недоступен для жителей страны. А само приложение удалили из App Store

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Стриминговая платформа Twitch стала недоступная в Китае. Ресурс был заблокирован для большинства жителей материковой части страны, а само приложение исчезло из магазина App Store.

Скорее всего, решение о блокировке было принято на самом высоком уровне в стране. А правительственные цензоры привели его в исполнение.

В компании уже подтвердили информацию о блокировке. Но пока не называют причины, по которым стриминговая платформа оказалась в списке запрещенных.

Жители страны связывают произошедшее с политическим режимом. Власти страны пытаются контролировать жизнь населения и бороться с игровой зависимостью среду подростков, сообщает телеканал «360».

Мобильное приложение Twitch стало особо популярно в августе, во время состязаний в рамках Asian Games 2018. Программа занята третье место среди самых загружаемых для iOS.

Кроме данной платформы в стране запрещено использование видеохостинга YouTube и частично закрыт доступ к Steam.