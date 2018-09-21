Суд в Москве на месяц арестовал главу группы компаний «Компьюлинк»

21 Сент. 23:27 2018-09-21T23:33:59+03:00

Глава группы компаний «Компьюлинк» был задержан в Москве 20 сентября по подозрению в особо крупном мошенничестве Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Суд в Москве на месяц арестовал президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща, которого ранее в четверг, 20 сентября, задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве.

«Постановлением Тверского районного суда Москвы от 21 сентября в отношении Михаила Ляща, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 ноября», - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Между тем, в группе «Компьюлинк» – одной из крупнейших в стране ИТ и консалтинговых компаний – опровергли сообщения СМИ о том, что правоохранительные и следственные органы заинтересовались их руководителем в связи с «хищениями в корпорации «Ростех» или с вопросами к реализации государственных контрактов», заявив, что эта информация не соответствует действительности.

Собеседник агентства подчеркнул, что «все возникшие вопросы к Михаилу Лящу не имеют отношения к основной деятельности группы компаний», уточнив, что главу «Компьюлинка» вызвали на допрос 19 сентября, а на следующий день задержали.