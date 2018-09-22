Польский телеканал уволил с работы сотрудника за «унизительный» снимок Дуды с Трампом

СЕГОДНЯ 06:48 2018-09-22T07:03:03+03:00

Иван Шило опубликовал в соцсетях фотографию, на которой американский лидер в Белом доме сидит, а президент Польши стоит

Изменить размер текста: A A

Польский телеканал «Белсат» уволил одного из своих сотрудников – менеджера по соцсетям Ивана Шило – за «унизительный» снимок президента Польши Анджея Дуды с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.

Менеджера выгнали с работы на следующий день после того, как на его странице в Facebook появилась фотография, на которой главы двух стран подписывают договор о стратегическом сотрудничестве. Трамп – сидя за столом, а Дуда – стоя возле него, слегка наклонившись. Фото Иван Шило сопроводил подписью: «Слева — президент Польши».

Многие пользователи сочли, что Анджей Дуда унизил и себя, и свой народ, и всю страну, о чем написали в комментариях под этой публикацией. А уже 20 сентября Шило сообщил своим подписчикам, что его уволили: «Без разговоров, просто удалили из рабочих чатов и забрали все права доступа». Кстати, написал он это по-русски.

Позже, как сообщает газета «Европейская правда», директор телеканала Агнешка Ромашевская-Гузы заявила, что договор о военном сотрудничестве Варшавы с Вашингтоном – это «одна из немногих тем, которые не могут быть поводом для шуток сотрудников «Белсата».