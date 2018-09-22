2018-09-22T07:03:03+03:00
Политика

Польский телеканал уволил с работы сотрудника за «унизительный» снимок Дуды с Трампом

Иван Шило опубликовал в соцсетях фотографию, на которой американский лидер в Белом доме сидит, а президент Польши стоит
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments11
Этот снимок Иван Шило опубликовал в соцсети, подписав: «Слева — президент Польши»Этот снимок Иван Шило опубликовал в соцсети, подписав: «Слева — президент Польши»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Польский телеканал «Белсат» уволил одного из своих сотрудников – менеджера по соцсетям Ивана Шило – за «унизительный» снимок президента Польши Анджея Дуды с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.

Менеджера выгнали с работы на следующий день после того, как на его странице в Facebook появилась фотография, на которой главы двух стран подписывают договор о стратегическом сотрудничестве. Трамп – сидя за столом, а Дуда – стоя возле него, слегка наклонившись. Фото Иван Шило сопроводил подписью: «Слева — президент Польши».

Многие пользователи сочли, что Анджей Дуда унизил и себя, и свой народ, и всю страну, о чем написали в комментариях под этой публикацией. А уже 20 сентября Шило сообщил своим подписчикам, что его уволили: «Без разговоров, просто удалили из рабочих чатов и забрали все права доступа». Кстати, написал он это по-русски.

Позже, как сообщает газета «Европейская правда», директор телеканала Агнешка Ромашевская-Гузы заявила, что договор о военном сотрудничестве Варшавы с Вашингтоном – это «одна из немногих тем, которые не могут быть поводом для шуток сотрудников «Белсата».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сумма прожиточного минимума в Москве увеличилась на 677 рублей
Климкин раскрыл «тайны» западного проекта мира в Донбассе
На одной из дач в Подмосковье произошел пожар, есть пострадавшие
Погода в Москве на 22 сентября 2018 года: тепло и без осадков
Число жертв урагана «Флоренс» в США возросло до 43
Евгения Медведева на турнире Autumn Classic в Канаде упала в произвольной программе
«Для США понты дороже денег»: Пушков прокомментировал призыв Китая к Штатам отменить санкции
Марию Бутину в американской тюрьме перевели на общий режим
В зоне поисков аргентинской подлодки «Сан-Хуан» зафиксировали «важный сигнал»
Раненый кандидат в президенты Бразилии не будет участвовать в теледебатах перед первым туром
Сборная России поздравила футболиста Головина с дебютом в «Монако»
В Москве умерла поэт и переводчик Зинаида Миркина
Замгепрокурора США предлагал отстранить Трампа от власти по недееспособности
Певицу Рианну назначили послом Барбадоса
«Буду петь»: Замглавы Минтранса решил покинуть ведомство ради сцены