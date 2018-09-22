2018-09-22T14:16:03+03:00
Политика

На акцию против повышения пенсионного возраста в Москве, по данным полиции, пришли 3 тысячи человек

Охрану порядка на мероприятии обеспечивают сотрудники полиции и бойцы Росгвардии
Федор ТИХОМИРОВ
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На митинг левых сил в Москве против повышения пенсионного полиция насчитала всего 3 тыс. человек. Фото: Дмитрий КОПТЕВНа митинг левых сил в Москве против повышения пенсионного полиция насчитала всего 3 тыс. человек. Фото: Дмитрий КОПТЕВ
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На согласованную акцию левых сил против изменений в пенсионном законодательстве, проходящую 22 сентября в Москве, по данным столичной полиции, пришли около 3 тысяч человек, в то время как организаторы ожидали увидеть значительно большее количество участников.

- На проспекте Академика Сахарова началось согласованное властями Москвы публичное мероприятие. В нем принимают участие около 3 тысяч человек, - рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе московской полиции.

По словам представителей МВД, во время проведения согласованной акции сотрудники московской полиции обеспечивают охрану и безопасность вместе с бойцами Росгвардии.

В субботу утром митинги против изменения в пенсионном законодательстве прошли в нескольких городах Сибири. Напомним, сейчас законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и для женщин до 63 лет готовится к принятию во втором чтении.

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