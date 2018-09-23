2018-09-23T08:56:04+03:00
Спорт

Была названа причина, по которой бой-реванш Джошуа-Поветкин не состоится

Такой пункт соглашения мог быть активирован только в случае победы русского боксера
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Бой Джошуа-Поветкин прошел в Лондоне.Бой Джошуа-Поветкин прошел в Лондоне.Фото: REUTERS
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В субботу, 22 сентября, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" британский боксер Энтони Джошуа одержал победу над российским спортсменом Александром Поветкиным. Англичанин послал в нокаут соперника в седьмом раунде. Благодаря этой победе Джошуа защитил свои чемпионские пояса.

Вместе с тем, матча-реванша между Поветкиным и Джошуа точно не состоится. В контракте на бой был пункт, согласно которому, второй поединок мог бы состояться только в случае победы Поветкина. А поскольку выиграл Джошуа, то повторного боя ожидать не стоит в ближайшее время, сообщает ТАСС.

Напомним, что Энтони Джошуа выиграл свой 22-й бой в карьере и смог отстоять чемпионские звания по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Для Александра Поветкина этот поединок стал вторым в карьере, который завершился поражением. И первый раз в карьере россиянина отправили в нокаут.

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