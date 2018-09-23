2018-09-23T09:44:25+03:00
Происшествия

Нигерийские пираты взяли в плен 12 членов экипажа швейцарского судна

Специалисты и власти пытаются договориться со злоумышленниками об освобождении заложников
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пираты похитили 12 человек с сухогруза GlarusПираты похитили 12 человек с сухогруза GlarusФото: GLOBAL LOOK PRESS
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У берегов Нигерии пираты взяли в плен 12 членов экипажа сухогруза "Glarus" швейцарской компании Massoel Shipping. Об этом сообщили в пресс-службе самой фирмы.

Известно, что судно перевозило пшеницу и следовало из Лагоса в Порт-Хакоту. Нападение произошло в 83 км от нигерийского острова Бонни. Всего на борту находились 19 членов экипажа.

"Компания сотрудничает с властями и специалистами, чтобы обеспечить оперативное и безопасное освобождение заложников", — сообщили в пресс-службе Massoel Shipping.

Национальности похищенных моряков не уточняются, однако, как сообщает телеканал Sky News, гражданами Швейцарии они не являются. Данную информацию уже подтвердил в министерстве иностранных дел страны.

Напомним, в начале феврале нигерийские пираты похитили также членов экипажа грузового судна ВВС Caribbean, среди которых были россияне и один украинец. Примерно спустя месяц властям удалось договориться с злоумышленниками и все моряки были освобождены, передает сайт kp.ru.

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