2018-09-23T19:05:38+03:00
Происшествия

В Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг

Высота выброса грязи составила 200-300 метров [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана Отман-БоздагВ Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана Отман-БоздагФото: кадр с видео
Изменить размер текста:

В Азербайджане начал извергаться второй в мире по величине грязевой вулкан Отман-Боздаг.

Всего в воскресенье, 23 сентября, было зафиксировано два извержения с разницей в один час: первое - в 08:53 по местному времени (07:53 мск), а второе - в 09:58 (08:58 мск). Высота выброса грязи составила 200-300 метров. При этом на прилегающей к вулкану территории образовались многочисленные трещины глубиной до 40 метров, сообщается на сайте министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Извержение самого большого грязевого вулкана в мире.Vulkan evlere yaxinlasir

СПРАВКА «КП»

Вулкан Отман-Боздаг находится на Апшеронском полуострове в 35-ти километрах к юго-западу от азербайджанской столицы Баку. В последний раз второй в мире по величине грязевой вулкан извергался в феврале прошлого года. Тогда он проснулся после 50-летней спячки: предыдущее извержение было зарегистрировано в 1965 году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители швейцарского кантона Санкт-Галлен высказались за запрет паранджи
Помпео заявил о решимости США одержать победу в торговой войне с Китаем
Град голов в Санкт-Петербурге! "Зенит" победил "Локомотив" 5:3 в чемпионате России
В Израиле настаивает, что их истребители не прятались за российским Ил-20
В Норвегии россиянина задержали по подозрению в шпионаже
Ученые определили самую вредную для сна позу
В Совете Федерации заявили о возможном закрытии сирийского неба для Израиля
Памфилова о возможности отмены выборов в Хабаровском крае: Преждевременны все эти домыслы
Появилось видео прохода кораблей ВМС Украины под Крымским мостом
Посольство Израиля отказалось комментировать брифинг Минобороны по Ил-20
Глава МИД ФРГ пожаловался, что в ЕС узнают о решениях США из Twitter
Шестеро военнослужащих пострадали при взрыве газа в лесу под Парижем
В Малиновском районе Одессы прогремел взрыв
«Прокуроры Германии лгут»: отец убитого мигрантами немца пытается восстановить справедливость
Эрдоган предупредил об угрозе «террористического болота»
В Москве «желтый» уровень погодной опасности продлили на 24 сентября
Корабли ВМС Украины следуют в Азовское море для создания военной базы
На 12:00 явка во Владимирской области составила 15,27%, пришла всего одна жалоба
Памфилова призвала избиркомы не поддаваться давлению
Дочь британского миллионера умерла на борту самолета, съев сэндвич
"Не модель": "Живой Кен" высказался о внешности и голосе "Монеточки"
Пожар в здании Университета Крита в Греции тушат с помощью вертолетов
Вице-президент Вьетнама возглавила республику после смерти Чан Дай Куанга
Президент Ирана заявил о причастности к теракту в Ахвазе США и «одной из стран Персидского залива»
Крушение Ил-20: Израиль ввел Россию в заблуждение относительно района удара по Сирии
Минобороны о крушении Ил-20: Израиль нарушил договоренности с РФ, поздно сообщив об атаке на Сирию
Пушков высмеял экс-главу МИД Польши за "здравые мысли" об "упущенной выгоде"