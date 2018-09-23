В Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг

СЕГОДНЯ 19:05 2018-09-23T19:05:38+03:00

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В Азербайджане начал извергаться второй в мире по величине грязевой вулкан Отман-Боздаг.

Всего в воскресенье, 23 сентября, было зафиксировано два извержения с разницей в один час: первое - в 08:53 по местному времени (07:53 мск), а второе - в 09:58 (08:58 мск). Высота выброса грязи составила 200-300 метров. При этом на прилегающей к вулкану территории образовались многочисленные трещины глубиной до 40 метров, сообщается на сайте министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Извержение самого большого грязевого вулкана в мире.Vulkan evlere yaxinlasir

СПРАВКА «КП»

Вулкан Отман-Боздаг находится на Апшеронском полуострове в 35-ти километрах к юго-западу от азербайджанской столицы Баку. В последний раз второй в мире по величине грязевой вулкан извергался в феврале прошлого года. Тогда он проснулся после 50-летней спячки: предыдущее извержение было зарегистрировано в 1965 году.