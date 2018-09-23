2018-09-23T23:57:53+03:00
Дом. Семья

Американский пенсионер прославился в соцсетях как «кошачий дедушка»

Терри Лаурмэн любит приходить в приют для котов и расчесывать их [фото]
Юлия ДИВЕЕВА
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Терри Лаурмэн любит вздремнуть с кошками в приюте Safe HavenТерри Лаурмэн любит вздремнуть с кошками в приюте Safe HavenФото: СОЦСЕТИ
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Пенсионер из американского штата Висконсин Терри Лауэрман, стал звездой интернета, после того, как в сети появились его фотографии, на которых он спит в обнимку с котиками из приюта для этих животных. О «кошачьем дедушке» написала местная газета Green Bay Press-Gazette.

Как оказалось, 75-летний мужчина пришел в приют для кошек Safe Haven в 2016 году и предложил свою помощь. Он сказал, что готов расчесывать питомцев, гладить их, уделять им время. Иногда дедушка засыпает, пока возится с котиками. В такие моменты его снимали другие сотрудники приюта.

Недавно Safe Haven опубликовал на своей странице в Facebook эти фотографии Терри со словами благодарности в его адрес. За пару дней этот пост просмотрели более 80 тысяч человек, им поделились 20 тысяч пользователей, а в приют повалили местные жители, чтобы увидеть «кошачьего дедушку».

"Комаший дедушка" приходит в приют, чтобы расчесывать и играть с котиками Фото: СОЦСЕТИ

"Комаший дедушка" приходит в приют, чтобы расчесывать и играть с котикамиФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Сам Лауэрман очень удивился своей популярности. Он признался, что просто очень любит кошек. Они жили у него всю его жизнь с самого детства. Бывший учитель испанского языка пояснил, что выбрал Safe Haven, потому что в этом приюте кошки не содержаться в клетках, а свободно разгуливают.

Как пишет газета, благодаря интересу к «кошачьему дедушке», приют за 4 дня собрал более 40 тысяч долларов, на которые будут расширены помещения для кошек, оплачены ветеринары и закуплен корм.

Кроме того, как рассказала основательница Safe Haven Элизабет Фельдхаузен, Лауэрман согласился попозировать с кошками для специального календаря, который будет выпущен у 2019 году, а деньги от его продажи пойдут на поддержание приюта и спасение кошек, многих из которых просто усыпили бы.

Пенсионер из Винсконсина и его любимцы станут героями фото-календаря Фото: СОЦСЕТИ

Пенсионер из Винсконсина и его любимцы станут героями фото-календаряФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

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