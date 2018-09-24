В Роспотребнадзоре спрогнозировали, когда придет первая волна ОРВИ

СЕГОДНЯ 08:30 2018-09-24T08:35:26+03:00

Сезон простуд ожидается совсем скоро, но россияне будут болеть меньше

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В России совсем скоро начнется сезон простуд и ОРВИ. Первую волну респираторно-вирусных инфекций прогнозируют в сентябре-октябре. Дети пошли в школу, студенты в колледжи и институты, начался массовый контакт людей, обмен вирусами. Это будет небольшая и контролируемая эпидемия.

В Роспотребнадзоре прогнозируют, что в этом году россияне будут меньше болеть, этому способствует кампания по вакцинации.

За семь месяцев 2018-го инфекцию подхватило 38 тысяч человек, это на 25% меньше граждан, чем в тот же период 2017-го. На каждые 100 тысяч населения фиксируется 26 случаев заболевания, в прошлом году регистрировалось 34,8 случаев.

В целом позитивная статистика сохраняется последние 20 лет, а этот год может стать рекордсменом по самым низким показателям заболеваемости.

Всеобщая вакцинация помогла добиться повышения иммунитета россиян и снижение болезни.

В 2017 фиксировалось 34,9 случая на 100 тыс. населения, это в 150 раз меньше, чем в 1997-м, пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад Роспотребнадзора.

В этом году прививки планируется сделать 70 млн россиян. А состав вакцины изменен с учетом всех ожидаемых штаммов на предстоящий сезон.

В «Нацимбио» госкорпорации Ростех отметили, что в этом году будет поставлено рекордное количество вакцины - 62,2 млн доз.