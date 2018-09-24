Монсеррат Кабалье госпитализирована в Барселоне

СЕГОДНЯ 12:52 2018-09-24T13:02:43+03:00

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В СМИ появилась информация о госпитализации известной оперной певицы Монсеррат Кабалье. 85-летняя исполнительница была доставлена в одну из клиник Барселоны.

По словам источников в медицинских кругах, у певицы возникли проблемы с мочевым пузырем. После этого ей потребовалась помощь врачей, пишет издание La Vanguardia.

Отмечается, что артистка попала в больницу 5 дней назад. Ее состояние оценивается, как стабильное. Исполнительница идет на поправку и скоро сможет вернуться домой.

Планиуруется, что исполнительницу выпишут после праздника Ла Мерсе, он будет отмечаться в Барселоне 24 сентября, пишет "Дни.ру".

Монсеррат Кабалье, немотря на солидный возраст, ведет активный образ жизни. Исполнительница гастроирует по миру, летом она была с концертом в Москве.

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