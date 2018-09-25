Ющенко: жители Донбасса похожи на население нацистской Германии

СЕГОДНЯ 07:25 2018-09-25T07:26:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что жители Донбасса похожи на людей, которые проживали в нацистской Германии. По мнению политика, и те, и другие являются "жертвами пропаганды".

Экс-глава государства напомнил, что в 1945-1947 годах на американской, французской, британской территориях Германии не организовывали никаких избирательных кампаний, а ведь Адольфа Гитлера уже тогда не было. Именно поэтому Ющенко советует Киеву пока не проводить выборы в данном регионе, ведь за четыре года вооруженного конфликта сознание населения сильно изменилось.

"Как изменить взгляды человека, как сказать, что я ему товарищ? Хоть он и ходит в Московскую церковь, общается чужим языком, молится на Павлика Морозова… Очевидно — мы разные. Но мы не противоположные. Разное бывает и в семье", - сказал политик в эфире телеканала "112 Украина".

На последок он попросил предоставить ему возможность длительного интенсивного диалога со своими соотечественниками на востоке страны в надежде, что это сможет изменить их мировоззрение и ситуацию, в целом.

Между тем, ранее сайт kp.ru писал о том, что Ющенко не первый раз делает неоднозначные высказывания в адрес жителей Донбасса. Так, он уже называл данный регион "чужбиной", где нет украинской памяти и культуры.