СЕГОДНЯ 13:27 2018-09-25T13:27:04+03:00

В Москве побит 60-летний рекорд по атмосферному давлению Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Во вторник, 25 сентября, в 6 часов утра, на станции ВДНХ атмосферное давление понизилось до 731 мм. рт. ст. К слову, нормой считается давление 760 мм.рт.ст.

Таким образом, был перекрыт прежний суточный минимум давления. В 1957 году он составлял 731, 3 мм.рт.ст.

Это не единственный метеорологический рекорд за последние дни. Прошедшей ночью выпало более 30% месячной нормы осадков!

В течение дня атмосферное давление будет расти. Об этом сообщил портал «Метеоновости».

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что на Москву обрушились дожди, которые бывают лишь раз в 5-6 лет. Из-за циклона «Фабьен» за сутки в столичном регионе может выпасть около 30 мм осадков.