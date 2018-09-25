2018-09-25T14:42:26+03:00
Наука

Рогозин рассказал о кадровых перестановках в «Роскосмосе»

Исполняющий обязанности первого заместителя главы госкорпорации Николай Севастьянов стал руководителем ЦНИИмаш
Денис СУХОВ
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Рогозин рассказал о кадровых перестановках в «Роскосмосе»Рогозин рассказал о кадровых перестановках в «Роскосмосе»
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Исполняющий обязанности первого заместителя главы «Роскосмоса» Николай Севастьянов стал директором Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш).

Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Твиттер. При этом новым исполняющим обязанности первого заместителя гендиректора госкорпорации будет замглавы ФАС Максим Овчинников.

«В Роскосмосе произведены новые кадровые назначения: и.о. 1-го заместителя генерального директора назначен заместитель руководителя ФАС М.А. Овчинников. Руководителем ведущего отраслевого научного института ЦНИИмаш назначен Н.Н. Севастьянов», - написал Рогозин.

На сайте «Роскосмоса» сообщается, что Севастьянов вступит в должность главы ЦНИИмаш 26 сентября.

Ранее стало известно, что должность руководителя ЦНИИмаш освободится, так как занимавший ее Олег Горшков перешел на работу в «Роскосмос» на пост директора по научной и исследовательской работе.

ЦНИИмаш является головным научно-исследовательским институтом и аналитическим центром госкорпорации «Роскосмом». В состав института также входит Цент управления полетами, который осуществляет программно-техническое обеспечение полетов российского сегмента Международной космической станции, транспортных пилотируемых и грузовых кораблей «Союз» и «Прогресс», а также других космических аппаратов научного и социально-экономического назначения.

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