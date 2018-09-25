2018-09-25T21:29:39+03:00
В мире

Эрдоган: Состав постоянных членов Совета Безопасности ООН должен быть расширен

Турецкий лидер уверен, что Организация Объединенных Наций нуждается в комплексной реформе
Денис СУХОВ
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Организация Объединенных Наций нуждается в комплексной реформе, и в частности, в расширении состава постоянных членов Совета Безопасности. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Эрдоган задался вопросом, почему лишь пять стран имеют статус постоянных членов Совбеза ООН и обладают правом вето.

«Почему 194 страны не должны быть представлены в Совбезе ООН? Почему по принципу ротации у них не может быть постоянных мест в Совете? Мир больше пяти, мы — голоса совести всего человечества», - заявил турецкий лидер.

По его словам, постоянные члены Совбеза пренебрегают интересами других стран. Творимые в разных частях мира «массовые зверства» последнего времени происходят «на глазах ООН», однако никакой реакции не следует, отметил Эрдоган.

«Эта ситуация, когда угнетаемые страны не могут возразить, только придает смелости угнетателям», - добавил президент Турции.

Кроме того Эрдоган выступил против торговых войн и одностороннего применения санкционных мер в качестве экономического оружия.

«Никто не хочет новых экономических потрясений. Чинить хаос легко, восстанавливать порядок всегда очень сложно. Некоторые страны пытаются создать хаос. Надеемся, что все-таки будет найден подход, при котором интересы всех участников рынка будут учитываться. Турция выступает за равноправные отношения», - заключил политик.

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