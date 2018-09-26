В Подмосковье выпустят ограниченную серию легендарных «Зенитов»

СЕГОДНЯ 13:10 2018-09-26T13:15:33+03:00

Фотоаппарат будут производить на заводе имени С.А. Зверева

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В Подмосковье выпустят ограниченную серию легендарных фотоаппаратов «Зенит». Партия будет собрана на заводе имени С.А, Зверева в Красногорске.

Фотоаппарат будет выполнен с учетом всех современных требований к технике, а за качеством будут следить специалисты из Leica.

На заводе рассказали, что проект станет совместным российско-немецким детищем.

- Камеры будут представлены в лимитированном дизайне и эксклюзивной упаковке.

Каждой будет присвоен свой персональный номер. Всего будет выпущено 500 камер и объективов „Зенитар“ 1,0/35 доступных к приобретению в России и Европе, — рассказали РИА Новости представители завода.

Стоить лимитированная серия будет дорого. Позволить такое удовольствие смогут себе только истинные поклонники «Зенита». Ожидается, что модель фотоаппарат будет стоить 5-6 тысяч евро, то есть примерно 400 тысяч рублей.

Участие в выпуске немецкой компании Leica переведет фотоаппарат из массового в премиальный сегмент, сообщает телеканал «360».