В Подмосковье выпустят ограниченную серию легендарных «Зенитов»
В Подмосковье выпустят ограниченную серию легендарных фотоаппаратов «Зенит». Партия будет собрана на заводе имени С.А, Зверева в Красногорске.
Фотоаппарат будет выполнен с учетом всех современных требований к технике, а за качеством будут следить специалисты из Leica.
На заводе рассказали, что проект станет совместным российско-немецким детищем.
- Камеры будут представлены в лимитированном дизайне и эксклюзивной упаковке.
Каждой будет присвоен свой персональный номер. Всего будет выпущено 500 камер и объективов „Зенитар“ 1,0/35 доступных к приобретению в России и Европе, — рассказали РИА Новости представители завода.
Стоить лимитированная серия будет дорого. Позволить такое удовольствие смогут себе только истинные поклонники «Зенита». Ожидается, что модель фотоаппарат будет стоить 5-6 тысяч евро, то есть примерно 400 тысяч рублей.
Участие в выпуске немецкой компании Leica переведет фотоаппарат из массового в премиальный сегмент, сообщает телеканал «360».