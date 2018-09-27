В Подмосковье разрабатываются часы для экспедиции на Марс
Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ), находящегося в Солнечногорском районе Московской области, разрабатывают оптические часы, предназначенные для использования в в перспективной космической технике. Их планируется использовать во время полетов на Марс.
Генеральный директор ВНИИФТРИ Сергей Донченко в интервью порталу РИА Новости заявил, что эксплуатация новой разработки начнется не раньше, чем через 10-15 лет. «Раньше на Марс все равно никто не полетит», – отметил Донченко.
Директор ВНИИФТРИ отметил, что часы пока еще слишком большие для того, чтобы ими пользоваться. При этом Донченко обратил внимание на то, что часы, используемые сегодня в системе ГЛОНАСС, несколько лет назад также были в два раза массивнее, чем сегодня.