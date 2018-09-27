2018-09-27T20:49:29+03:00
Политика

Песков прокомментировал соглашение о границе Чечни и Ингушетии

По словам представителя Кремля, подписание документа прошло по инициативе самих субъектов
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал соглашение об установлении границы между Чечней и Ингушетией. Так, он заверил, что подписание этого документа прошло по инициативе самих регионов. Также представитель Кремля подчеркнул, что при этом все «осуществляется в рамках законодательства».

«Это субъектовые решения, они согласуются на уровне субъектов. Естественно, федеральный центр информируется об этом. Все в рамках российского действующего законодательства осуществляется», - приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 26 сентября, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров подписали в Магасе историческое соглашение об установлении границы между двумя субъектами. В частности, в соответствии с этим документом, между регионами проведен равноценный обмен нежилыми территориями.

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