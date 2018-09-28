Жителя Швейцарии осудили на тюремный срок за неправильно выброшенный мусор

СЕГОДНЯ 13:54 2018-09-28T13:54:33+03:00

Преступник мог бы остаться на свободе, если бы вовремя выплатил штраф

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33-летний житель швейцарского города Биль поплатился своей свободой из-за невнимательности и пренебрежения. В ноябре 2017 года мужчина выставил мусор на улицу не в тот день, когда коммунальные службы должны были его забрать. При этом, швейцарец не воспользовался официально разрешенным пакетом.

Сотрудники коммунальных служб смогли идентифицировать нарушителя, после чего выписали ему штраф. Мужчина должен был выплатить 150 швейцарских франков (около 150 долларов), однако, так этого и не сделал.

Ранее жителя Биля оштрафовали 6,5 тысячи франков за нарушение закона об азартных играх. Эта сумма также не была оплачена.

В дальнейшем правоохранительные органы направили мужчине письмо с просьбой выплатить штраф. Когда ответа не последовало, власти приняли решение о заключении преступника в тюрьму сроком на 90 дней за инцидент с мусором и еще 2 дня за неуплату взыскиваемой суммы.

Как сообщает издание 20 minutes, правонарушитель так и не объявился. Полиция ведет поиск.