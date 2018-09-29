СЕГОДНЯ 14:18 2018-09-29T14:18:28+03:00

В Канаде более 130 детей пострадали от укусов ос во время спортивного забега Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Насекомые напали на учеников начальной школы после того, как один из ребят наступил на осиное гнездо

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В субботу, 29 сентября, появилась информация о том, что осы напали на учеников начальной школы в канадском городе Камлупс. Случилось это во время спортивного забега, после того как один из его участников наступил на осиное гнездо.

В результате пострадали 135 детей. При этом всего в забеге принимали участие 215 человек. Кстати, некоторых учеников пришлось госпитализировать, так как у них проявилась реакция на аллергию. Как пояснил журналистам сотрудник службы скорой помощи канадской провинции Британская Колумбия Майкл Саат, в случае укусов пчел или ос предметом беспокойства всегда являются аллергии и анафилактический шок, передает телеканал Globo News.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в августе и сентябре шансы быть ужаленными осами, шершнями, пчелами и прочими жалящими насекомыми резко возрастают. Так, например, в белорусском Слуцке в начале сентября от укусов ос пострадали десятки детей.