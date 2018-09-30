В ангаре в Новой Москве произошел пожар

СЕГОДНЯ 10:24 2018-09-30T10:24:53+03:00

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В воскресенье утром, 30 сентября, пожар вспыхнул в ангаре в Новой Москве. Загорелось одноэтажное металлическое строение, расположенное по адресу: Киевское шоссе, Марушкинское поселение. По последним данным, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Как уточнили в МЧС России, сообщение о ЧП поступило в 06:21 мск. На тушение же спасателям потребовалось почти полтора часа: в 07:42 пожар был локализован, а в 07:51 - ликвидирован. «Для ликвидации пожара были высланы 16 единиц техники (55 человек личного состава)», - говорится в сообщении на сайте столичного управления МЧС РФ.

Также там отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/671084" frameborder="0"></iframe> Горят склады на Боровском шоссе.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июне на юго-востоке Москвы также горел ангар. При этом в горящем строении частично обрушилась кровля. Тогда к тушению пожара даже был привлечен вертолет Московского авиационного центра.