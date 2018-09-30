В ангаре в Новой Москве произошел пожар
В воскресенье утром, 30 сентября, пожар вспыхнул в ангаре в Новой Москве. Загорелось одноэтажное металлическое строение, расположенное по адресу: Киевское шоссе, Марушкинское поселение. По последним данным, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
Как уточнили в МЧС России, сообщение о ЧП поступило в 06:21 мск. На тушение же спасателям потребовалось почти полтора часа: в 07:42 пожар был локализован, а в 07:51 - ликвидирован. «Для ликвидации пожара были высланы 16 единиц техники (55 человек личного состава)», - говорится в сообщении на сайте столичного управления МЧС РФ.
Также там отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Горят склады на Боровском шоссе.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июне на юго-востоке Москвы также горел ангар. При этом в горящем строении частично обрушилась кровля. Тогда к тушению пожара даже был привлечен вертолет Московского авиационного центра.