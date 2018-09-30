2018-09-30T17:30:47+03:00
Спорт

Серхио Рамос и Марсело не поедут на игру "Реала" против московского ЦСКА

Футболисты не попали в заявку мадридцев на матч Лиги Чемпионов, который пройдет 2 октября в "Лужниках"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Серхио Рамос не поедет в Москву.Серхио Рамос не поедет в Москву.Фото: REUTERS
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В воскресенье, 30 сентября, мадридский "Реал" огласил свою официальную заявку на матч Лиги Чемпионов против московского ЦСКА. Поединок пройдет через 2 дня на стадионе "Лужники".

В списке тех, кто вылетает в Москву, не оказалось двух защитников-лидеров клуба. Это - бразилец Марсело и капитан команды Серхио Рамос. Они оба травмированы, поэтому пропустят игру против ЦСКА. Помимо них в столицу России не едеут форвард Гарет Бэйл, у которого травма приводящей мышцы бедра и полузащитник Иско. 26 сентября он был выписан из больницы после операции - у него был аппендицит.

Матч ЦСКА - Реал пройдет в Москве на стадионе "Лужники" 2 октября. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

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