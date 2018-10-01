Минпромторг предложил снять запрет на продажу пива в банках ночью

СЕГОДНЯ 09:54 2018-10-01T09:54:53+03:00

Запрет на продажу пива в киосках и ларьках, а также в ночное время был введен в 2013 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Российское министерство промышленности и торговли предложило снять запрет на продажу ряда алкогольных напитков в ночное время. Речь идет о реализации пива, сидра, медовухи и пуаре в алюминиевой банке в нестационарных торговых объектах, то есть киосках и ларьках.

Соответствующий законопроект подразумевает внесение поправок в ФЗ "О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции". Целью же является оказание поддержки отечественной алюминиевой промышленности

"Из-за экономических санкций, введенных третьими странами, российские производители алюминиевой продукции столкнулись с серьезным сокращением спроса", - говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в апреле этого года Минфин США внес единственного в РФ производителя алюминия в "черный список".

В ведомстве считают, что снятие запрета на продажу пива ночью поспособствует не только развитию пивоваренной отрасли, но и снижению потребления крепкой алкогольной продукции, суррогатов, а также росту доходов на всех уровнях.

Пивовары конечно же поддерживают инициативу Минпромторга, однако Федеральная антимонопольная служба считает, что подобные меры приведут к ущемлению интересов производителей других видов тары, передает "Коммерсантъ".