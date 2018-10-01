2018-10-01T12:42:29+03:00
В мире

Пхеньян и Сеул приступили к разминированию демилитаризованной зоны

КНДР, Южная Корея и ООН проведут консультации относительно дальнейших действий
Сакина НУРИЕВА
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Операция продлится 20 дней в "зоне совместной охраны", в пограничном пункте ПханмунджомОперация продлится 20 дней в "зоне совместной охраны", в пограничном пункте ПханмунджомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Военные представители Пхеньяна и Сеула начали операцию по разминированию демилитаризованной зоны. 19 сентября текущего года КНДР и Южная Корея договорились о снижении напряженности и предотвращение случайных столкновений. Документ подписали главы оборонных ведомств двух стран Сон Ён Му и Но Гван Чхоль.

В связи с подписанием договора, страны приняли решение о разминировании территории. Операция продлится 20 дней в "зоне совместной охраны", в пограничном пункте Пханмунджом. Далее саперы перейдут на зону уезда Чхорвон провинции Канвондо. Об этом сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейское Министерство обороны.

В сообщении также говорится, что в связи с разминированием КНДР, Южная Корея и командование ООН начнут трехсторонние консультации. В том числе, будут обсуждаться действия после разоружения.

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