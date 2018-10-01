В ЦБ пообещали, что бензин не подорожает до конца года

СЕГОДНЯ 12:27 2018-10-01T12:27:34+03:00

В ЦБ прогнозируют, что цены на бензин до конца года расти не будут Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство приняло все меры, чтобы стоимость топлива осталась на прежнем уровне

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В Центробанке спрогнозировали, что стоимость бензина не вырастет до конца года. В отчете экспертов Банка России говорится, что правительство предприняло все необходимые меры, которые позволят сохранить цену на топливо на существующем уровне.

Снижению роста цен на топливо способствует заморозка акцизов на бензин и дизель. В Минэкономразвития отмечают, что скорее всего прогноз оправдается. С апреля по июню бензин и дизель подорожали на 8,9% и 8,5%. Это внесло совокупный вклад в инфляцию в размере 0,37 процентных пунктов, пишет газета «Известия».

В августе ценник на бензин снизился на 0,3%, а в некоторых регионах России на 0,4%. Цены на дизель опустились на 0,1%.

За литр бензина автомобилисты в среднем платят 43,27 рубля, а за литр дизельного топлива - 44,53 рубля.

В Российском топливном союзе отмечают, что в целом розничный рынок бензина находится в тяжелом положении. Оптовые цены на нефтепродукты растут, а чтобы удержать розницу бизнесу часто приходится вкладывать свои деньги.