В Киеве призвали запретить понятие «русский мир»

СЕГОДНЯ 17:25 2018-10-01T17:25:42+03:00

Представители «Блока Петра Порошенко» назвали идеи «русского мира» фашистскими и шовинистическими, после чего приняли решение запретить их на Украине. Фото: Янсонс Оскар

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В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект относительно осуждения и запрета термина "русский мир". Украинские депутаты предложили Раде рассмотреть поправки к закону «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

Зарегистрированы поправки в украинском парламенте под номером 9139. Представители «Блока Петра Порошенко» назвали идеи «русского мира» фашистскими и шовинистическими, после чего приняли решение запретить их на Украине.

Для россиян, понятие «Русский мир» означает международное сообщество, члены которого объединены приверженностью к России, ее культуре и языку. Система ценностей, которая осталась в памяти людей, чьи предки были из мира князя Владимира, пишет РИА Новости.

К слову, отметим, что Москва, в свою очередь, ни раз говорила, что не вмешивается во внутренние дела Украины.