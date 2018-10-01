СЕГОДНЯ 22:34 2018-10-01T22:34:04+03:00

Кувейт впервые с 1990 года прекратил поставки сырой нефти в США Фото: REUTERS

По данным агентства Bloomberg, эмират переориентировался на растущий азиатский рынок, который поглощает до 80% экспорта нефти из монархии

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В сентябре Кувейт полностью прекратил поставки сырой нефти в США впервые с 1990 года. Об этом свидетельствуют данные американского Министерства энергетики.

В последний раз такая ситуация сложилась во время оккупации Кувейта Ираком и последовавшей за этим американской военной операцией «Буря в пустыне» (1990-1992).

В свою очередь агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомленный источник, что эмират просто переориентировал поставки на более прибыльный азиатский рынок, где за баррель высококачественной кувейтской нефти дают $80 против $79 в США.

«Санкции против Ирана дают возможность другим производителям продавать больше нефти в Азию, где цены привлекательнее, чем в США», - отметил собеседник агентства.

Пик поставок нефти их Кувейта в США пришелся на 2012-2014 годы, когда эмират отправлял на американский рынок до 400 тысяч баррелей «черного золота» в сутки. В настоящее время до 80% нефтяного экспорта монархии поглощает Азия.

При этом место Кувейта на американском рынке активно осваивает Саудовская Аравия, в минувшем месяце Эр-Рияд экспортировал в США более 1 млн баррелей в сутки. Еще 400 тысяч баррелей в сутки пришлись на поставки из Ирака.