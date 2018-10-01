Трамп заявил, что никогда не пробовал пиво

1 Окт. 23:19 2018-10-01T23:19:48+03:00

Президент США отметил, что полный отказ от алкоголя является его «одной из немногих хороших черт»

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Президент США Дональд Трамп никогда в жизни не употреблял спиртное, и даже не позволял себе бокальчик-другой пива. Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции в Розовом саду Белого дома.

«Я непьющий человек. Я могу честно заявить, что никогда не пил пиво в своей жизни. Это одна из моих немногих хороших черт. Я не выпил даже одного бокала спиртного», - цитирует Трампа телеканал CNN.

Президент подчеркнул, что никогда не употреблял алкогольные напитки ни по какому случаю.

«Представьте себе, если бы я пил? Каким бы кошмаром я был. Я был бы худшим в мире», - добавил Трамп.

Такое лирическое отступление глава государства позволил себе, отвечая на вопрос репортера о том, как он относится к словам Бретта Кавано, которого ранее выдвинул на пост судьи Верховного суда США.

Несколько женщин заявили, что Кавано еще в 1980-е повел себя в их отношении неподобающим образом, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения. На прошлой неделе, в ходе разбирательства по этому поводу в Сенате США Кавано заявил, что любит пиво, но никогда не допивался «до потери сознания», а также отверг все обвинения в домогательствах.

Трамп отметил, что не разделяет любовь Кавано к пиву, но подчеркнул, что верит ему.

CNN напоминает, что около года назад Трамп уже рассказывал о своем отношении к алкоголю: еще в юности он твердо решил никогда не употреблять спиртное под влиянием совета своего старшего брата Фреда, скончавшегося от алкоголизма в возрасте 43 лет.