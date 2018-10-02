Конституционный суд разберется с компенсациями за изъятое имущество москвичей

СЕГОДНЯ 09:03 2018-10-02T09:04:16+03:00

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Конституционный суд РФ разберется в вопросах компенсации москвичам за имущество, которое изымается городскими властями в интересах столицы.

В КС поступили два иска от москвичей, которые пожаловались, что компенсация рассчитывается по заниженным данным. Сейчас выплаты проводятся на основании расчетов, которые были произведены на момент принятия решения о планировке территории, а по факту имущество может выводиться через 2-3 года, когда рыночные цены уже совсем другие.

Оба собственника лишились гаражей в районе Вешняки, когда велось строительство Северо-Восточной хорды. Компенсация была посчитана исходя из рыночной стоимости 2013 года, а фактически гаражи снесли в 2016 году, когда имущество стоило в 1,5 раза дороже.

В 2013 году столичные власти получили право на особый порядок изъятия для госнужд земель у прежних собственников, на территории Новой Москвы. Специально для этого были предусмотрены упрощенные правила конфискации, а размер компенсации определялся на день, предшествующий решению об утверждении документации по планировке, пишет газета «Известия».