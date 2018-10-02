Москалькова предложила выносить больше оправдательных приговоров в судах

СЕГОДНЯ 10:56 2018-10-02T10:56:00+03:00

На 1000 осужденных в России приходится только один оправдательный приговор Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Изменить размер текста: A A

Уполномоченный по правам человека в России предложила изменить критерии оценки работы следователей. Это сразу же даст возможность российским судам выносить больше оправдательных приговоров. Сейчас такое решение суда считается минусом для работы следователя.

Статистика показывает, что оправдательный приговор выносится только в отношении одного из тысячи обвиняемых. Речь о производствах, которые вели следователи (СК, МВД, ФСБ). В случае, если дело вели дознаватели (МВД, ФССП), показатель еще меньше — 0,35, сообщает газета «Известия».

В Верховном суде отметили, что статистика не совсем верно читается. Ежегодно до суда не доходят порядка 80% всех материалов, по которым проводятся проверки. На стадии следствия принимается решение об отсутствии состава преступления или уголовное дело прекращается.

- Сегодня оправдательный приговор — это как бы брак в работе следователя. Важно, чтобы судьи не боялись выносить оправдательные приговоры. Мы говорим об этом Верховному суду и Генпрокуратуре, - подчеркивает омбудсмен Татьяна Москалькова.