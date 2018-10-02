2018-10-02T11:24:20+03:00
Экономика

ЦБ подсчитал, что россияне набрали слишком много кредитов

Показатель долговой нагрузки почти приблизился к отметке, которая была достигнута в 2014 году
Ася РОМАНЧУК
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Россияне набрали слишком много кредитовРоссияне набрали слишком много кредитовФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Специалисты Центрального Банка подсчитали, что россияне набрали слишком много кредитов.К 2021 году уровень долгов достигнет показателя 2014 года, а отношение расходов на обслуживание кредитов к доходам населения составит 5,3% от ВВП.

Увеличение данного показателя опасно тем, что на финансовом рынке может образоваться большой процент невозвратных кредитов. Если ЦБ решит отрегулировать данную сферу и введет специальные повышающие коэффициенты по потребительским займам и ипотеке, то кредиты серьезно подорожают.

Прогнозы ЦБ следующие: россияне продолжат активно брать кредиты, в этом году данный показатель увеличится с 19 до 22%.

Экономисты отмечают еще одну тенденцию. Уровень закредитованности растет на 21% в год, а номинальная зарплата на 11%. Реальные располагаемые доходы увеличились лишь на 1,4%. Это говорит о том, что население не хочет снижать уровень жизни, несмотря на отрицательную динамику в экономике, пишет газета «Известия».

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