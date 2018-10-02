2018-10-02T15:56:51+03:00
В мире

Британским гетеросексуалам разрешили вступать в гражданское партнерство

Теперь разнополым парам необязательно заключать браки для защиты своих интересов на законодательном уровне
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Британский премьер-министр Тереза МэйБританский премьер-министр Тереза МэйФото: REUTERS
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Проживающие в Великобритании гетеросексуалы получат право регистрировать свои отношения в качестве гражданского партнерства. Это позволит им не вступать в брак, но при этом защищать собственные интересы. Такое заявление сделала премьер-министр королевства Тереза Мэй.

Стоит отметить, что ранее правом на вступление в гражданское партнерство были наделены исключительно гомосексуалисты. Между тем, на данный момент в Британии насчитывается около 3,3 млн пар, которые не состоят в браке, но ведут общее хозяйство и имеют совместный бюджет. Более того, у половины из них есть дети.

"Это изменение поможет защитить интересы разнополых пар, которые хотят фиксировать, узаконить их отношения, но не обязательно хотят жениться", — цитирует Sky News главу правительства.

"Гражданское партнерство" — это узаконенные отношения двух лиц, права и обязанности которых почти полностью совпадают с людьми, состоящими в браке. Однако в первом случае граждане, заключившие договор, абсолютно равны, а во втором - права мужа и жены могут быть различны. Кроме того, причины для расторжения брака могут быть самым разными, а расторгнуть гражданское партнерство можно лишь из-за "необратимого распада".

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