Путин потребовал от правительства окончательно решить проблему обманутых дольщиков

СЕГОДНЯ 19:15 2018-10-02T19:15:02+03:00

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Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил окончательно решить проблему обманутых дольщиков и обеспечить соблюдение жилищных прав граждан.

«В обязательном порядке нужно обеспечить соблюдение жилищных прав граждан. Здесь мы много говорили на эту тему, говорили об обеспечении интересов людей, которые пострадали в ходе строительства жилья, вложили свои деньги — ни жилья, ни денег не имеют», - напомнил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что проблема обманутых дольщиков «очень острая» и подлежит окончательному решению в ближайшее время.

Ранее в ходе «Прямой линии» Владимир Путин рассказал, как правительство планирует решить проблему возникновения обманутых дольщиков. В частности, государство постепенно обеспечить возможность жилищного строительства в необходимых объемах без привлечения средств граждан.

В то же время президент отметил, что резкий отказ от участия россиян в долевом строительстве приведет к увеличению числа жалоб на долгострои, а также значительному снижению объемов жилищного строительства.