Матч ЦСКА - Реал: Лука Модрич остался в запасе мадридского "Реала"

СЕГОДНЯ 21:09 2018-10-02T21:10:20+03:00

Лука Модрич не выйдет в стартовом составе "Реала" на игру с ЦСКА. Фото: REUTERS

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Лучший футболист мира последнего сезона хорват Лука Модрич начнет поединок 2 тура группового этапа Лиги Чемпионов ЦСКА - "Реал" на скамейке запасных. Таково решение главного тренера команды Хулена Лопетеги. "Реал" огласил свой состав на матч с армейцами и в нем есть место неожиданностям:

Стартовый состав "Реала": К. Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Кроос, Бензема, Каземиро, Лукас Васкес, Асенсио, Регилон, Себальос.

В запасе остались: Куртуа, Вальехо, Мариано, Модрич, Льоренте, Одриосола, Винисиус.

Матч ЦСКА и "Реала" пройдет сегодня, 2 октября и начнется в 22:00 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию поединка.