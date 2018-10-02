Bloomberg внес владельца сети «Красное и Белое» в список долларовых миллиардеров

СЕГОДНЯ 21:42 2018-10-02T21:42:31+03:00

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Агентство Bloomberg внесло российского бизнесмена, владельца розничной сети алкогольных магазинов «Красное и Белое» Сергея Студенникова в список долларовых миллиардеров.

Агентство не приводит точной оценки состояния Студенникова, однако отмечает, что оно существенно увеличилось благодаря скачку объема продаж сети до $3,3 млрд в прошлом году. В текущем году он увеличился еще на 40%.

По данным Bloomberg, «Красное и белое» является самым быстрорастущим ретейлером в России.

«Мы каждый день открываем в среднем по шесть новых магазинов», - цитирует агентство Студенникова.

Первый магазин «Красное и Белое» был открыт в 2006 году. В настоящее время количество торговых точек сети достигает 6,7 тысяч. Ранее журнал Forbes оценил капитал Студенникова в $950 млн.