Трампа заподозрили в том, что он помогал своему отцу уклоняться от налогов
Глава Белого дома Дональд Трамп вновь оказался в центре налогового скандала. В этот раз газета The New York Times опубликовала статью о том, что президент США якобы помогал своим родителям с помощью подставной фирмы уклоняться от налогов и незаконно получил от отца в наследство не менее 413 миллионов в пересчете на нынешние цены.
По данным издания, Дональд с юных лет помогал занимавшемуся недвижимостью Фреду Трампу снижать ставки налогообложения, ради чего еще в молодости вместе с братьями и сестрами учредил некую фиктивную компанию, что позволило отцу семейства скрыть от налоговиков «миллионы долларов».
Этой публикацией заинтересовался налоговый департамент штата Нью-Йорк, которые сейчас проверяют изложенную в статье информацию, сообщает телеканал CNBC.
Между тем, как ранее сообщал сайт kp.ru, американские СМИ постоянно обвиняют нынешнего главу государства в уклонении от налогов. Например, прошлым летом писали, что компания миллиардера и республиканца продала фирме его среднего сына Эрика две квартиры за 700 тысяч долларов и не выплатил государству положенные по закону 40% от суммы сделки.
Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»