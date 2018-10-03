Трампа заподозрили в том, что он помогал своему отцу уклоняться от налогов

СЕГОДНЯ 03:56 2018-10-03T04:08:44+03:00

В результате президент США якобы нелегально получил в наследство $413 миллионов, налоговые органы штата Нью-Йорк проверяют эту информацию

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Глава Белого дома Дональд Трамп вновь оказался в центре налогового скандала. В этот раз газета The New York Times опубликовала статью о том, что президент США якобы помогал своим родителям с помощью подставной фирмы уклоняться от налогов и незаконно получил от отца в наследство не менее 413 миллионов в пересчете на нынешние цены.

По данным издания, Дональд с юных лет помогал занимавшемуся недвижимостью Фреду Трампу снижать ставки налогообложения, ради чего еще в молодости вместе с братьями и сестрами учредил некую фиктивную компанию, что позволило отцу семейства скрыть от налоговиков «миллионы долларов».

Этой публикацией заинтересовался налоговый департамент штата Нью-Йорк, которые сейчас проверяют изложенную в статье информацию, сообщает телеканал CNBC.

Между тем, как ранее сообщал сайт kp.ru, американские СМИ постоянно обвиняют нынешнего главу государства в уклонении от налогов. Например, прошлым летом писали, что компания миллиардера и республиканца продала фирме его среднего сына Эрика две квартиры за 700 тысяч долларов и не выплатил государству положенные по закону 40% от суммы сделки.