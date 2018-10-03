2018-10-03T17:08:06+03:00
Политика

Военный эксперт обвинил США в создании террористической ячейки на Украине

Пока США выгодно, чтобы на российско-украинских границах поддерживались напряженные отношения
Ася РОМАНЧУК
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Поставки оружия на Украину могут обернуться проблемами для РоссииПоставки оружия на Украину могут обернуться проблемами для РоссииФото: REUTERS
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США переправили на территорию Украины крупную партию оружия и боеприпасов. О поставках сообщил источник «Интерфакса». Всего на территорию Незалежной были переброшены около 3,5 тысячи единиц стрелкового оружия, свыше 3,1 тысячи мин, почти 34 тысячи детонирующих устройств, 52 тысячи ракет и около 2 миллионов боевых патронов.

Данный поступок можно расценить только одним образом: США фактически спонсирует украинских диверсантов.

- Тот арсенал оружия, который был поставлен, в первую очередь касается диверсионно-террористической деятельности. Оружие для диверсантов. Мы сталкиваемся с тем, что было в Сирии. Там была сформирована ячейка ИГИЛ*(запрещенная в России организация), на Украине может появиться аналогичная, целью которой будут конфликты с Россией, - пишет ФАН слова полковника запаса Александра Жилина.

Как именно будет использовано данное вооружение пока судить сложно. Эксперт отмечает, что Украиной управляют из вне, пока эти силы заинтересованы, чтобы между нашими странами были напряженные отношения.

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