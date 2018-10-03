Водителя «скорой» оштрафовали на 300 тысяч за неправильную парковку
Водитель одной из московских «скорых» был оштрафован на 300 тысяч рублей за неправильную парковку. Мужчина поставил автомобиль на газон пока ждал врачей с вызова. Сделал это не специально, хотел не мешать пешеходам, а в итоге кто-то из жильцов дома отправил в МАДИ снимок с нарушителем.
Эта история произошла несколько месяцев назад, а вот многотысячный штраф на водителя повесили совсем недавно. Из зарплаты мужчины ежемесячно удерживают по восемь тысяч рублей.
Снимок в МАДи получили и выписали Мосавтотрансу штраф в 300 тысяч рублей за то, что ведомственный автомобиль стоит двумя колесами на газоне. У медиков долго разбираться не стали и переадресовали платеж нарушителю.
- Он реально выплачивает деньги сейчас, в районе восьми тысяч рублей в месяц. Он очень расстроен, пытался пойти к юристам. Они деньги взяли, но объяснили, что спорить бесполезно. Куда-то жаловаться тоже нельзя, возраст предпенсионный, уводят и разбираться не будут, — рассказал телеканалу «360» коллега водителя Владимир.