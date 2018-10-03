Водителя «скорой» оштрафовали на 300 тысяч за неправильную парковку

СЕГОДНЯ 18:06 2018-10-03T18:07:02+03:00

Ожидая врачей с вызова, водитель заехал передними колесам на газон, а кто-то из жителей отправил фото нарушителя в МАДИ

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Водитель одной из московских «скорых» был оштрафован на 300 тысяч рублей за неправильную парковку. Мужчина поставил автомобиль на газон пока ждал врачей с вызова. Сделал это не специально, хотел не мешать пешеходам, а в итоге кто-то из жильцов дома отправил в МАДИ снимок с нарушителем.

Эта история произошла несколько месяцев назад, а вот многотысячный штраф на водителя повесили совсем недавно. Из зарплаты мужчины ежемесячно удерживают по восемь тысяч рублей.

Снимок в МАДи получили и выписали Мосавтотрансу штраф в 300 тысяч рублей за то, что ведомственный автомобиль стоит двумя колесами на газоне. У медиков долго разбираться не стали и переадресовали платеж нарушителю.

- Он реально выплачивает деньги сейчас, в районе восьми тысяч рублей в месяц. Он очень расстроен, пытался пойти к юристам. Они деньги взяли, но объяснили, что спорить бесполезно. Куда-то жаловаться тоже нельзя, возраст предпенсионный, уводят и разбираться не будут, — рассказал телеканалу «360» коллега водителя Владимир.