Число жертв землетрясения и цунами превысило 1400 человек

СЕГОДНЯ 11:26 2018-10-04T11:26:12+03:00

Землетрясение и цунами в Индонезии унесли жизни 1 424 человек Фото: REUTERS

Более 2,5 тысяч индонезийцев получили ранения и травмы

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Число жертв разрушительного землетрясения в Индонезии достигло 1 424 человек. Спасатели продолжают доставать тела погибших из-под завалов, а также оказывать помощь пострадавшим. Об этом сообщили в индонезийском Национальном управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB).

Кроме того отмечается, что в результате стихии на острове Сулавеси пострадали более двух с половиной тысяч местных жителей. А 70 тысячам индонезийцев пришлось эвакуировать и оставить свои дома и земельные участки.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в минувшую пятницу, 28 сентября. Основной удар стихии пришелся на город Палу, а также близлежащие районе провинции Сулавеси в центре страны. В последствии в регионе было зафиксировано свыше 360 афтершоков.

Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн у берегов Индонезии составляла 3-5 метров, передает сайт телеканала «Звезда».