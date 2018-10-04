Число жертв землетрясения и цунами превысило 1400 человек
Число жертв разрушительного землетрясения в Индонезии достигло 1 424 человек. Спасатели продолжают доставать тела погибших из-под завалов, а также оказывать помощь пострадавшим. Об этом сообщили в индонезийском Национальном управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB).
Кроме того отмечается, что в результате стихии на острове Сулавеси пострадали более двух с половиной тысяч местных жителей. А 70 тысячам индонезийцев пришлось эвакуировать и оставить свои дома и земельные участки.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в минувшую пятницу, 28 сентября. Основной удар стихии пришелся на город Палу, а также близлежащие районе провинции Сулавеси в центре страны. В последствии в регионе было зафиксировано свыше 360 афтершоков.
Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн у берегов Индонезии составляла 3-5 метров, передает сайт телеканала «Звезда».