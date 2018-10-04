В США мужчина подхватил в бассейне опасную бактерию и умер

СЕГОДНЯ 13:17 2018-10-04T13:18:11+03:00

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В Америке 29-летний мужчина скончался после посещения общественного бассейна. Инцидент произошел в штате Техас в прошлом месяце. Американец «подхватил» амебу, которая разрушает человеческий мозг.

Сообщается, что после посещения парка водных развлечений и серфинга Surf Resort BSR Cable Park молодой человек по имени Фабрицио Стабиле начал жаловаться на головокружения. Спустя несколько дней его начали мучить сильные головные боли. Когда же же мужчина начала плохо формулировать свои мысли, его мать испугалась и вызвала врачей.

Медики госпитализировали Фабрицио с отеком мозга и начали лечить его от бактериального менингита, но облегчения это не приносило. По ходу лечения специалисты брали анализы и лишь на четвертый день им удалось выявить в организме больного бактерию Naegleria Fowleri в спинно-мозговой жидкости.

К несчастью, вылечить пациента от этого недуга врачи не смогли, эта инфекция является смертельной для человека, передает телеканал «360».

По факту происшествия началось расследование. Владелец согласился временно закрыть водный парк развлечений, а специалисты уже взяли пробы воды для экспертизы.

Отмечается, что амеба Naegleria Fowleri обитает в теплой грязной воде и попадает в организм человека через нос, пишет «Свободная пресса».