2018-10-04T13:18:11+03:00
Происшествия

В США мужчина подхватил в бассейне опасную бактерию и умер

Врачи не смогли вылечить редкий недуг
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Американец подхватил в общественном бассейне смертельную инфекциюАмериканец подхватил в общественном бассейне смертельную инфекцию
Изменить размер текста:

В Америке 29-летний мужчина скончался после посещения общественного бассейна. Инцидент произошел в штате Техас в прошлом месяце. Американец «подхватил» амебу, которая разрушает человеческий мозг.

Сообщается, что после посещения парка водных развлечений и серфинга Surf Resort BSR Cable Park молодой человек по имени Фабрицио Стабиле начал жаловаться на головокружения. Спустя несколько дней его начали мучить сильные головные боли. Когда же же мужчина начала плохо формулировать свои мысли, его мать испугалась и вызвала врачей.

Медики госпитализировали Фабрицио с отеком мозга и начали лечить его от бактериального менингита, но облегчения это не приносило. По ходу лечения специалисты брали анализы и лишь на четвертый день им удалось выявить в организме больного бактерию Naegleria Fowleri в спинно-мозговой жидкости.

К несчастью, вылечить пациента от этого недуга врачи не смогли, эта инфекция является смертельной для человека, передает телеканал «360».

По факту происшествия началось расследование. Владелец согласился временно закрыть водный парк развлечений, а специалисты уже взяли пробы воды для экспертизы.

Отмечается, что амеба Naegleria Fowleri обитает в теплой грязной воде и попадает в организм человека через нос, пишет «Свободная пресса».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МИД Нидерландов вызвал временного поверенного в делах РФ
Захарова заявила, что в будущем британские историки со стыдом будут вспоминать термин highly likely
ЕС намерена применить новую стратегию кибербезапасности
Президент Сербии отменил состояние полной боеготовности ВС республики
Порошенко предложил итальянцам представить «российский» референдум на Сардинии
Сон на рабочем месте повышает производительность труда
Дело Серебренникова передано в суд для рассмотрения по существу
В МИД возмущены решением Литвы объявить год памяти лидера националистов
Силуанов: в правительство внесли план по дедолларизации экономики
Нидерланды выслали четырех россиян, подозреваемых в кибератаке на ОЗХО
Захарова опровергла слухи об обмене Сенцова на арестованных в США россиян
Великобритания отказалась предоставить России правовую помощь по "делу Скрипалей"
Правительство выделило 9,8 млрд рублей на закупку самолетов Superjet
Министр обороны Великобритании прокомментировал информацию о "российских кибератаках"
МИД Украины объявил консула Венгрии персоной нон-грата
Патрушев встретился в Токио с главой Совета нацбезопасности Японии
Опубликовано видео с места крушения вертолета в Костромской области
В МИД ответили на заявления Израиля по С-300 в Сирии
Mercedes-Benz отзывает в России более 1200 автомобилей
Четверо военнослужащих погибли при подрыве БТР на юго-востоке Турции
Генпрокуратура Украины заподозрила экс-премьера Азарова в получении взятки в особо крупном размере
США вернут в Сирию истребители F-22 и F-16 в ответ на поставку С-300
Число жертв землетрясения и цунами превысило 1400 человек
Time: Трамп и Ким Чен Ын являются фаворитами на получение Нобелевской премии мира