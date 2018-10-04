Захарова заявила, что в будущем британские историки со стыдом будут вспоминать термин highly likely

СЕГОДНЯ 14:42 2018-10-04T14:42:56+03:00

По словам официального представителя МИД РФ, складывается впечатление, что официальные представители Великобритании "просто фанатично уверены в своей правоте"

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в будущем британские историки и юристы будут со стыдом вспоминать термин highly likely, что в переводе с английского означает "с большой долей вероятности".

"Такое впечатление, что обвинители, а именно официальные представители Великобритании, просто фанатично уверены в своей правоте, и никаких разумных аргументов, доказательств им не требуется. Вполне достаточно пресловутого highly likely", - сказала Захарова на брифинге, имея в виду отношение британских властей к так называемому "делу Скрипалей".

Напомним, 4 марта в британском Солсбери были отравлены работавший на британскую разведку Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Британии заявили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом, Россия с высокой долей вероятности причастна к этому. Москва категорически отрицает эти обвинения. В начале сентября также были названы имена двоих россиян, которых британская прокуратура считает подозреваемыми по этому делу.