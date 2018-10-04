2018-10-04T15:27:22+03:00
Экономика

На помощь заемщикам по ипотеке правительство направит еще 730 млн рублей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что соответствующее постановление кабмина поможет нуждающимся семьям продолжать жить в ипотечных квартирах
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство направит 730 млн рублей на помощь заемщикам по ипотеке, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.

"Я подписал постановление правительства, которое предусматривает выделение дополнительных 730 млн рублей для дальнейшей реализации программы (помощи заемщикам)", - сказал Медведев в четверг, 4 октября.

Он отметил, что такая мера позволит нуждающимся семьям продолжать жить в квартирах, купленных с использованием ипотечных кредитов.

"Работа на этом направлении должна быть продолжена", - добавил премьер.

По его словам, в мае 2015 года была запущена программа помощи заемщикам, которые оказались в сложной ситуации. Благодаря этому помощь получили 20 тысяч семей.

"На реализацию программы было выделено 6,5 млрд рублей, мы помогли 20 тысяч семей", - подытожил Медведев, передает ТАСС.

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