2018-10-05T11:17:42+03:00
Политика

Киев затянет процесс обмена пленными с ДНР до выборов 2019 года

До этого момента официальные власти страны будут нарушать Минские договоренности, уверена уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Обмен пленными между украиной и ДНР не состоится до 2019 годаОбмен пленными между украиной и ДНР не состоится до 2019 годаФото: Никита МАКАРЕНКОВ
Изменить размер текста:

Обмен пленными между Донбассом и Украиной затягивается на неопределенный срок. В лучшем случае, процедура передачи заключенных может пройти к новому году, но, скорее всего, она состоится не раньше, чем пройдут выборы нового президента страны, в 2019 году.

До этого времени Киев будет нарушать Минские договоренности, уверена уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

На данный момент ДНР запрашивает у Украины информацию о 283 заключенных, но власти предоставляют сведения только о 82 людях, находящихся в местах лишения свободы.

— Мы подтверждаем готовность провести обмен, но, к сожалению, Украина — нет. Из-за политических процессом мы не можем даже примерно назвать даты. Киев использует обмен пленными для своей пиар-программы, - комментирует ситуацию газете «Известия» Дарья Морозова.

Киев полностью игнорирует переговоры в Минске по данному вопросу. А все представители Украины либо временно назначены, либо не имеют права голоса.

-Мы готовы провести обмен пленными хоть завтра, но нам даже договариваться не с кем. С января мы получили ответ только на одно наше предложение, - уточнила омбудсмен.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-президента Южной Кореи приговорили к 15 годам тюрьмы и штрафу в $11,5 млн
Опубликован список погибших в ДТП под Тверью
Олег Сенцов объявил о прекращении голодовки
Белоруссия выслала двух иностранцев, подозреваемых в шпионаже
Попавшая в ДТП под Тверью маршрутка, в которой погибли 13 человек, перевозила пассажиров незаконно
В Рособоронэкспорте не комментируют ситуацию вокруг контакта на поставку Индонезии истребителей Су-35
СМИ не угодишь: Трамп пожаловался, что его ругают за то, что он «слишком добр» к России и жесток к КНДР
В Нью-Дели начали переговоры Владимира Путина и Нарендра Моди
Причина аварии под Тверью, в которой погибли 13 человек: водитель маршрутки выехал на встречную полосу
В Госдуме рассказали, кого могут бить электрошокерами охранники метро
Центробанк отозвал лицензию у банков «Флора-Москва» и «КОР»
Появилось видео столкновения маршрутки и автобуса в Тверской области
В Таиланде закрыли знаменитый пляж Ди Каприо
В Киеве заявили, что Украина способна создать ракету, которая долетит до Москвы
В «Нафтогазе» рассказали о «плане Б» на случай запуска «Северного потока 2»
США собирают «торговую коалицию» против Китая
Правительство планирует разрешить продажу спиртного на АЗС
Основатель Tesla придумал новое название для биржевого регулятора США после штрафа