Киев затянет процесс обмена пленными с ДНР до выборов 2019 года

СЕГОДНЯ 11:17 2018-10-05T11:17:42+03:00

Обмен пленными между украиной и ДНР не состоится до 2019 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

До этого момента официальные власти страны будут нарушать Минские договоренности, уверена уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова

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Обмен пленными между Донбассом и Украиной затягивается на неопределенный срок. В лучшем случае, процедура передачи заключенных может пройти к новому году, но, скорее всего, она состоится не раньше, чем пройдут выборы нового президента страны, в 2019 году.

До этого времени Киев будет нарушать Минские договоренности, уверена уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

На данный момент ДНР запрашивает у Украины информацию о 283 заключенных, но власти предоставляют сведения только о 82 людях, находящихся в местах лишения свободы.

— Мы подтверждаем готовность провести обмен, но, к сожалению, Украина — нет. Из-за политических процессом мы не можем даже примерно назвать даты. Киев использует обмен пленными для своей пиар-программы, - комментирует ситуацию газете «Известия» Дарья Морозова.

Киев полностью игнорирует переговоры в Минске по данному вопросу. А все представители Украины либо временно назначены, либо не имеют права голоса.

-Мы готовы провести обмен пленными хоть завтра, но нам даже договариваться не с кем. С января мы получили ответ только на одно наше предложение, - уточнила омбудсмен.