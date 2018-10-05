В Лондоне из-за нашествия ядовитых пауков закрыли несколько школ

СЕГОДНЯ 11:51 2018-10-05T11:51:19+03:00

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В Ньюхеме, восточный Лондон, власти города закрыли несколько школ из-за нашествия ядовитых пауков. Во время профилактической проверки учебных заведений экологической командой было обнаружено заражение пауками ложная черная вдова, также известных как благородная ложная вдова.

На сайтах школ были опубликованы сообщения о временной приостановке занятий. В зараженных учебных заведениях необходимо провести немедленную дезинфекцию, пока пауки не вылупились из яиц.

Отмечается, что в некоторых школах масштаб бедствия настолько огромен, что на очищение зараженной территории может уйти до трех недель, передает сайт телеканала «Звезда».

Паук ложная черная вдова может достигать в длину 11 миллиметров, и хоть ее укус и ядовит для человека, но не смертелен. Последствиями отравления могут стать мышечные спазмы, боль, лихорадка или общая слабость на протяжении нескольких дней. Отличительной чертой этого вида пауков является окрас, напоминающий рисунок черепа на туловище.