2018-10-05T20:44:47+03:00
Политика

Фантазии привели Трампа на боксерский ринг с Путиным

Президент США заявил, что провел бы «весьма успешный» поединок с российским коллегой
Ася РОМАНЧУК
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Дональд Трамп пофантазировал о боксерском поединке с Дональдом ТрампомДональд Трамп пофантазировал о боксерском поединке с Дональдом ТрампомФото: REUTERS
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Американский лидер Дональд Трамп пофантазировал о боксерском поединке с Владимиром Путиным. Глава США уверен, что провел бы «весьма успешный» поединок.

Фантазии довели Дональда Трампа до ринга во время выступления в Мичигане. Выступая перед своими сторонниками, президент отметил, что многие недовольны его политикой в отношении России.

«Они хотят, чтобы я попал с ним на боксерский поединок. Я думаю, что я провел бы его очень успешно», — цитирует слова Трампа издание Newsweek.

Тема с боксерским поединком стала актуальна в свете постоянной критики, которая льется на Трампа после его встречи с Путиным в Хельсинки.

Многие отметили, что глава США был слишком мягок в общении с российским коллегой.

Встреча прошла 16 июля. 3 часа 50 минут президенты вели открытые переговоры, а потом пообщались с глазу на глаз. Обсуждались экономические и политические вопросы, а так же затрагивалась тема вмешательства России в американские выборы в 2016 году, пишет газета "Известия".

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